"Minacce di morte al procuratore Vella", l'imputato: "Ero al telefono e non conoscevo il pm"

Il testimone ha sentito le frasi di minaccia che sarebbero state rivolte al procuratore aggiunto Salvatore Vella, ma non conosceva il pm.

Ascoltato anche l'imputato Fabio Bellanca, 39 anni, di Joppolo Giancaxio, che ha smentito i fatti dicendo che stava parlando, al telefono, quando ha pronunciato quelle parole e che non conosceva il procuratore Vella.

S'è tenuta, davanti al giudice monocratico del tribunale di Caltanissetta (competente visto che la “persona offesa” è un magistrato in servizio ad Agrigento), l'udienza nell'ambito del processo a carico di Bellanca che è imputato di minacce gravi nei confronti del procuratore Vella. Era il 17 luglio del 2018 quando l'uomo incontrando, per caso, al centro commerciale "Città dei Templi, il procuratore aggiunto avrebbe detto: "A chistu pubblico ministero l'ama fari santari in aria col tritolo":

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Contestazioni si sono registrate, durante l'udienza, da parte del pm Termini e dell'avvocato di parte civile Daniela Posante. L'udienza è stata rinviata, per le conclusioni, al 13 novembre. L'imputato è rappresentato e difeso dagli avvocati Daniele Re e Giulia Cristodaro.