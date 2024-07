"Minacce di morte per costringere marito e moglie ad abbandonare la casa": 23enne torna libero

L'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari, siglata dal gip di Agrigento, è stata annullata. Lo ha fatto nei confronti di Samuel Donzì, 23 anni di Agrigento, l'apposita sezione del tribunale di Palermo. Il Riesame ha, di fatto, accolto la richiesta presentata dagli avvocati Annalisa Russello e Fabio Inglima Modica. Il giovane è stato pertanto, immediatamente, liberato.

Lo scorso 22 giugno, assieme ad altri due indagati, era stato arrestato dai carabinieri, in esecuzione appunto dell'ordinanza di custodia cautelare siglata dal gip del tribunale di Agrigento Micaela Raimondo. I tre sono indagati per le ipotesi di reato di estorsione, violenza privata, danneggiamento, violazione di domicilio e rapina. Secondo l'accusa, lo scorso fine maggio, avrebbero minacciato di morte una famiglia per costringerla ad abbandonare l'appartamento di Raffadali dove vivevano. Marito e moglie, terrorizzati, avrebbero prima denunciato e poi, per timore, avrebbero rimesso la querela.

I due indagati finiti, sabato scorso, agli arresti domiciliari con l'accusa di avere minacciato di morte due coniugi per costringerli ad abbandonare la loro casa, si difendono e respingono le accuse.

Gli indagati Giuseppe Casà, di 28 anni, e Samuel Donzì, difesi dagli avvocati Annalisa Russello e Fabio Inglima Modica, dinanzi al gip Micaela Raimondo (che aveva disposto il carcere per il terzo indagato ovvero il 36enne di Raffadali, Gabriele Minio), avevano ribadito la propria estraneità alle contestazioni. Adesso, per il 23enne è arrivato il pronunciamento del Riesame che, annullando l'ordinanza di custodia cautelare, lo ha appunto rimesso in libertà.

