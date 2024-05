"Lesioni personali e minacce": 55enne condannato e arrestato

Lesioni personali e minacce. È per questi reati - commessi a Sambuca di Sicilia il 15 aprile del 2015 - che un cinquantacinquenne, riconosciuto colpevole, deve scontare 20 giorni di detenzione domiciliare. Il commerciante è stato arrestato dai carabinieri in esecuzione di un provvedimento del tribunale di Sorveglianza di Palermo. Dopo la notifica dell'ordine di esecuzione pena, i militari dell'Arma di Sambuca di Sicilia hanno accompagnato l'uomo nella sua abitazione dove dovrà stare in regime di detenzione domiciliare.