Viola il divieto di avvicinamento e minaccia di ammazzarla: 57enne denuncia la vicina di casa

Prima è stata insultata, e anche pesantemente, mentre percorreva Giudice Saetta. Poco dopo aver fatto rientro a casa ha sentito colpire, con violenza, la porta d’ingresso dell’appartamento ed è stata minacciata. Poche ore dopo, dal pianerottolo ha udito la vicina di casa che, parlando con un’altra donna, riferiva di volerla ammazzare.

La cinquantasettenne di Canicattì non ha potuto far altro che denunciare, al commissariato di polizia, la sua vicina di casa che, nonostante il divieto di avvicinamento che ha a suo carico, continua ad avvicinarla. La donna ha riferito di vivere nell’ansia e d’essere costretta ad anticipare gli orari per uscire da casa nella speranza di non incontrarla. Di fatto, prova a scongiurare di vederla per le scale o per strada perché, ogni volta, l’altra la minaccia di “ammazzarla”.

Oltre alle minacce, inevitabilmente si configura anche la violazione – a carico della vicina di casa – del divieto di avvicinamento alla cinquantanovenne. Appare scontato che i poliziotti, laddove potranno, continueranno a monitorare questa situazione per evitare che possa degenerare da un momento all’altro.