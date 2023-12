Minacce, furti e danneggiamenti: 6 i denunciati dalla Ferroviaria che ha anche sanzionato chi attraversa i binari

Uno, un aragonese di 64 anni, è stato denunciato per minacce; un 22enne agrigentino per danneggiamento e furto ai distributori automatici della stazione; un coetaneo per danneggiamento alle cassette automatiche dei bagni; due licatesi per furto di materiale elettrico da una cabina telefoniche delle Ferrovie e un altro, un trentanovenne, per minacce e resistenza a pubblico ufficiale. Sono 6 i denunciati - dal primo dicembre del 2022 al 30 novembre scorso - della polizia Ferroviaria di Agrigento, coordinata dal responsabile Roberto Amoroso.

I risultati sono stati presentati dal questore Tommaso Palumbo.

Le contravvenzioni elevate, a gente pizzicata ad attraversare i binari, sono state 9. Mentre quelle elevate per mancato rispetto delle norme del codice della strada sono state invece 27. Gli agenti, durante l'ultimo anno, hanno fermato, controllato e svolto accertamenti a carico di 6.230 persone, di cui 1.916 stranieri, mentre 73 sono stati i veicoli controllati dalle complessive 1.054 pattuglie.