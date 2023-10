Minacce e molestie: 28enne denuncia il nuovo compagno dell'ex moglie

Minacce e molestie. E' per queste ipotesi di reato che un ventottenne di Canicattì ha denunciato il compagno dell'ex moglie che, a dire del giovane, si sarebbe intromesso nei rapporti fra gli ex coniugi e nella gestione della figlioletta di appena 7 anni. Minacce e molestie che sarebbero state fatte via Whatsapp e di cui l'uomo ha fornito gli screen ai poliziotti del commissariato cittadino ai quali si è rivolto.

Quando i matrimoni finiscono, spesso non è semplice riuscire - per motivi svariati - continuare a mantenere rapporti civili. In alcuni casi, specie quando ci sono nuovi partner, diventa ancora più complicato. E nel caso denunciato dal canicattinese ventottenne, il nuovo compagno dell'ex moglie, dopo varie discussioni su Whatsapp, gli avrebbe anche fatto segno di tagliargli la gola. Un deteriorarsi di rapporti che ha portato il ventottenne in commissariato dove ha formalizzato una denuncia a carico dell'uomo.