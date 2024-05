Un foglio di carta arrotolato con fiammiferi, croce e minacce: intimidito imprenditore

Un foglio di carta bianco con raffigurata la foto in bianco e nero della sua attività imprenditoriale. Un foglio dove, con una penna, era stata disegnata una croce e scritta una frase di minaccia. Un foglio di carta arrotolato con 10 fiammiferi. Questo ha, grosso modo, composto l'intimidazione che è stata recapitata nei giorni scorsi a un imprenditore empedoclino settantenne. Un messaggio di minacce che è stato lasciato sul parabrezza della sua auto.

La scoperta dell'inquietante messaggio intimidatorio è stata fatta dall'imprenditore settantenne, al momento di riprendere la sua auto lasciata parcheggiata a pochi passi da casa, in pieno centro a Porto Empedocle. L'uomo, fra incredulità e timore, non ha potuto far altro che citofonare alla caserma dei carabinieri dove ha formalizzato denuncia a carico di ignoti. E i militari dell'Arma hanno immediatamente avviato le indagini. La missiva è stata posta sotto sequestro e verrà esaminata per cercare, laddove possibile, di rinvenire tracce e indizi utili all'identificazione del mittente. Nonostante il riserbo investigativo sia massimo, anzi categorico, appare scontato che siano state controllate tutte le vie adiacenti a dove era stata lasciata parcheggiata la vettura. E questo allo scopo di poter identificare eventuali sospetti che si aggiravano in zona.

Come da procedura investigativa, è stato sentito - inevitabilmente - l'imprenditore. E questo, naturalmente, con l'obiettivo di chiarire se, di recente, abbia avuto problemi o screzi di carattere lavorativo o professionale. Le bocche degli investigatori sono cucite, anzi di più.

