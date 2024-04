L'intimidazione al sindaco di Palma, sopra la croce di cartone e proiettili la scritta "Toccabili"

È stato scomodato perfino Brian De Palma, regista e sceneggiatore statunitense, per comporre il messaggio intimidatorio che è stato recapitato martedì sera al sindaco Stefano Castellino. Sopra la croce di cartone e proiettili è stato scritto, al computer e stampato, "Toccabili". Si tratta della celebre parola - "Touchables" - che venne tracciata con il sangue, all'interno dell'ascensore, quando venne ammazzato dai sicari di Al Capone l'agente Wallace. E da quel momento in poi la squadra speciale, composta per difendere la legge, non fu più intoccabile, ossia "The Untouchables" che è il titolo del film del 1987.

Una parola chiara, inequivocabile che - assieme alla croce ai proiettili - ha reso ancora più tetro e inquietante il messaggio intimidatorio. Impossibile leggere nella mente dell'individuo che, per non farsi riconoscere indossava un casco integrale, ha lasciato quella missiva appoggiata al cancello d'ingresso dell'abitazione del sindaco di Palma di Montechiaro. Ma quella scritta - "Toccabile" - lascia spazio a ben poche interpretazioni: da quel momento in poi Castellino sarà "toccabile" e non più "intoccabile".

Palma di Montechiaro non è però la Chicago dei primi anni Trenta, quando spadroneggiava Al Capone. E c'è anche di più: alla fine - un "dettaglio" che non è di poco conto, ma che sembrerebbe essere sfuggito a chi ha composto la minaccia contro il sindaco Stefano Castellino - il gruppo "The Untouchables" vinse la battaglia.

Carabinieri, questura, prefettura, fin dalla serata di martedì, si sono stretti attorno al primo cittadino. E lo stesso è stato fatto ieri mattina, durante il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica svoltosi al palazzo del governo. Il vice prefetto Massimo Signorelli, vicario del prefetto Filippo Romano, ha garantito la massima attenzione del sistema sicurezza.

L'inchiesta per identificare il balordo che ha realizzato il messaggio intimidatorio e, rallentando con la moto, lo ha appoggiato al cancello dell'abitazione, va avanti. Se ne stanno occupando, con il coordinamento della procura di Agrigento, i carabinieri di Palma di Montechiaro e della compagnia di Licata. I militari dell'Arma, per non lasciare nulla al caso, ieri, si sono concentrati anche sull'attività lavorativa della moglie del sindaco: è un medico di base e della guardia medica e lavora su Palma di Montechiaro.

A margine del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica è stato non soltanto decisa la vigilanza generica radio controllata per il sindaco, ad opera di carabinieri e polizia, ma anche l'utilizzo della polizia locale come "filtro" durante l'esercizio delle funzioni di primo cittadino. Vigili urbani che dovranno occuparsi anche di accompagnare l'amministratore che dovrà continuare a muoversi in una cornice di piena sicurezza.

