Ha cercato di gettarsi in mare aperto e poi si è tuffato lungo la statale 640: 20enne salvato dall'Esercito

La loro presenza è stata provvidenziale. Sono a presidio dell'hotspot di contrada Caos, a Porto Empedocle, ma di fatto - e lo hanno dimostrato oggi - garantiscono la sicurezza di ogni cittadino. Si tratta dei militari dell'Esercito che oggi sono riusciti, e non è stato per niente semplice, a salvare un ventenne di Castrofilippo. Un giovane che ha prima cercato di lanciarsi in mare aperto dagli scogli prospicienti l'hotspot e che poi, preda di un incontenibile stato d'ira, si è gettato - cercando di farsi investire dalle autovetture di passaggio - sulla strada statale 640.

I militari dell'Esercito che sono, appunto, a presidio della struttura di primissima accoglienza e identificazione per migranti, sono intervenuti senza alcuna esitazione e hanno salvato la vita al giovane. E lo hanno fatto mettendo a repentaglio anche la loro stessa incolumità. È stata quindi chiamata la volante del commissariato "Frontiera" della polizia e l'ambulanza del 118 che ha soccorso il giovane, trasferendolo in ospedale per controlli di routine.

