Non ci sono posti nei centri d'accoglienza, 217 migranti restano sul pattugliatore Dattilo

I 217 migranti, trasferiti da Lampedusa a Porto Empedocle con il pattugliatore Dattilo della Guardia costiera, non sbarcheranno. La nave è arrivata a Porto Empedocle e resterà attraccata in banchina con i migranti a bordo. Avrebbe dovuto rimanere in rada, ma a causa del mare mosso s'è optato per farla entrare in porto. E' stato predisposto un cordone di sicurezza e sorveglianza per tutta la notte. I migranti sbarcheranno solo quando - verosimilmente domani - verranno trovati i posti necessari per ospitarli. C'è infatti difficoltà a trovare centri d'accoglienza che abbiano posti vuoti.

I 217 extracomunitari hanno già avuto l'esito negativo del tampone rino-faringeo. Andavano spostati dall'hotspot di Lampedusa, che è stato di fatto alleggerito. E il trasferimento andava fatto prima che le condizioni del mare peggiorassero ulteriormente. Adesso però restano sul pattugliatore Dattilo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli altri 87 che sono arrivati stamattina, con le motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza, sono stati invece collocati nelle strutture d'accoglienza. 55 - secondo quanto programmato dalla Prefettura di Agrigento - sono andati in Abruzzo.