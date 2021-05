Tornano a Lampedusa nonostante i respingimenti: arrestati due immigrati

Era stato respinto - con decreto del questore di Ragusa - e a suo carico c'era anche un divieto di reingresso nel territorio italiano e nell'area Schengen. E' però tornato, nei giorni scorsi, sulla penisola, sbarcando a Lampedusa.

Un immigrato - l'ennesimo - è stato arrestato dai poliziotti della Squadra Mobile ed è stato posto, come stabilito dal pm di turno alla Procura di Agrigento, ai domiciliari all'interno dell'hotspot. Il tutto, in attesa del giudizio per direttissima.

A fine mese, sempre la Squadra Mobile aveva arrestato un tunisino anche lui gravato da decreto di respingimento e anche lui tornato, attraverso la frontiera di Lampedusa, in Italia.