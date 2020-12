Prima la rivolta, poi la fuga: migranti scappano da un bus e feriscono carabiniere

Aggrediscono l'autista del pullman che li stata trasferendo verso Trapani, costringendolo ad arrestare la marcia. Aprono le portiere e scappando, travolgono un carabiniere che - in servizio di vigilanza e scorta all'autobus - ha provato a bloccare il gruppetto di migranti. Momenti di tensione ieri sera durante il trasferimento - dalla tensostruttura di Porto Empedocle a Trapani - degli 82 migranti che erano sbarcati, nella giornata di ieri, dopo essere stati intercettatai a largo delle coste agrigentine.

Il carabiniere - che era in servizio di scorta e che è stato aggredito - è stato trasferito, poiché lievamente ferito, al pronto soccorso dell'ospedale di Ribera. I dieci tunisini, protagonisti del momento di caos, sono invece riusciti a disperdersi lungo le campagne di Cattolica Eraclea. Le ricerche sono andate avanti per tutta la notte, ma dei fuggiaschi non è saltata fuori nessuna traccia. "Complice" l'oscurità, i tunisini sono riusciti a dileguarsi.