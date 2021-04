Fine quarantena, 213 migranti lasciano nave “Rhapsody”: diversi raggiungono a piedi la città

A conclusione del periodo di isolamento fiduciario, 213 migranti oggi sono stati fatti sbarcare a Prto Empedocle dalla nave quarantena “Rhapsody”.

Tutti i migranti di varia nazionalità, prima dello sbarco sono stati sottoposti a tampone di conferma per accertare l’assenza del Covid. Subito dopo, un nutrito gruppo è partito in autobus, alla volta di strutture di accoglienza ubicate nelle regioni: Calabria, Puglia, Campania, Lazio, Piemonte e Lombardia mentre, i soggetti a cui è stato notificato il foglio di via sottoscritto dal questore di Agrigento, si sono incamminati verso la città dei Templi in cerca di un mezzo di trasporto per altre destinazioni.

Le attività di sbarco sono state coordinate dalla Prefettura di Agrigento e monitorate dalla polizia di Stato.

