Migranti, al via lo sbarco dei 217 dalla Dattilo e nave quarantena in arrivo

Sono appena iniziate le operazioni di sbarco dei 217 migranti che sono stati trasferiti, ieri, da Lampedusa a Porto Empedocle con il pattugliatore "Dattilo" della Guardia costiera. L'imbarcazione era arrivata ieri sera a Porto Empedocle ed era stata fatta attraccare alla banchina "Sciangula" dove, per tutta la notte, è stato realizzato - ma non ci sono stati problemi - un servizio di vigilanza e sicurezza.

Lo sbarco non era stato fatto immediatamente perché, a quanto pare, c'erano delle difficoltà a trovare posti vacanti in centri d'accoglienza. Ostacolo che, però, di fatto, visto che è in corso la procedura di sbarco, è stato superato. Ieri, avevano lasciato l'hotspot altri 87 migranti. Adesso sull'isola si è in attesa della terza nave quarantena: la "Gnv Allegra". L'imbarcazione, al momento, si trova al porto di Palermo dove viene sottoposta ad ispezione. Poi caricherà il personale della Croce Rossa e potrà fare rotta verso Lampedusa. Appare scontato però che, prima di dirigersi verso la più grande delle isole Pelagie, imbarcherà i 353 che sono sulla Sea Watch4 che sta facendo rotta proprio verso il porto del capoluogo siciliano.