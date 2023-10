Migranti, Piantedosi: "94mila sbarcati a Lampedusa durante il 2023"

"A Lampedusa, isola la cui vocazione dovrebbe essere quella turistica, sono sbarcate, dall'inizio dell'anno al 6 ottobre, oltre 94mila persone pari a circa il 70% del totale delle persone arrivate in Italia via mare nel corso del 2023". Lo ha detto il capo del Viminale, Matteo Piantedosi, in un'informativa alla Camera. Il ministro dell'Interno ha sottolineato come, grazie allo sforzo dello stesso Viminale della Prefettura di Agrigento, nonché il sacrificio di polizia e altre forze dell'ordine, i trasferimenti funzionano alla perfezione: "Da un'isola di circa 6.000 abitanti, posta al centro del Mediterraneo abbiamo trasferito 64.051 persone nel solo periodo dall'1 giugno al 30 settembre. Nello stesso periodo è stata registrata una media di 1.214 presenze giornaliere, con un picco di 6.344 il 13 settembre. Tuttavia, l'impatto delle iniziative adottate per il potenziamento del dispositivo di trasferimento ha consentito già il 16 settembre di ridurre le presenze a 1.796 ospiti, ossia di 4.548 unità in sole 72 ore. L'andamento delle presenze nel mese di ottobre, con una media giornaliera diminuita a 256,8 unità, testimonia ulteriormente l'efficienza delle iniziative adottate che hanno consentito di contenere le presenze sempre entro il limite di 640 unità corrispondente all'attuale capienza del centro".