Emergenza migranti e naufragi a Lampedusa, tutto pronto per il comitato per l'ordine e la sicurezza con il ministro Piantedosi

"Chiederò anche un risarcimento danni morali per Lampedusa che è l'isola che salva. Ed ha salvato migliaia e migliaia di migranti nel corso di questi anni. Un risarcimento che consiste nel fare subito Lampedusa zona franca, come del resto ci era stato promesso". Lo ha detto, entrando in Prefettura, il sindaco delle Pelagie Filippo Mannino che prenderà parte al comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica convocato dal prefetto Maria Rita Cocciufa, alla presenza del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.

L'arrivo del capo del Viminale in Prefettura è previsto alle ore 15. E in piazza Aldo Moro sono già presenti i vertici delle forze dell'ordine. Dopo l'apertura del comitato, da parte del prefetto Cocciufa, è previsto l'intervento del sindaco delle Pelagie Filippo Mannino, del procuratore capo, facente funzioni Salvatore Vella, del comandante del Roan della Guardia di finanza Sicilia, il colonnello Alessandro Bucci, del capo reparto operativo della direzione marittima Cv Luciano Pschedda e del capo della polizia Lamberto Giannini. Le conclusioni saranno affidate al ministro dell'Interno Piantedosi.