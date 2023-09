Sbarchi, notte di tregua a Lampedusa: quasi 4500 migranti all'hotspot

Non ci sono stati sbarchi durante la notte a Lampedusa. Dopo 48 ore di caos e l'approdo di 2.154 migranti ieri (con 51 barchini) e di 5.112 con 110 natanti martedì, le ultime ore sono state di assoluta tregua. All'hotspot sono presenti, al momento, 4.457 migranti. Anche oggi, su disposizione del commissario per l'emergenza immigrazione Valerio Valenti e il prefetto di Agrigento Filippo Romano, sarà una giornata da tour de force per i trasferimenti. Quasi 2mila persone lasceranno l'isola: 453 con nave dedicata al trasferimento, la "Lampedusa", andranno a Trapani; 480 con nave dedicata "Veronesi" verranno trasferiti ad Augusta, 700 con il traghetto di linea Galaxy che farà rotta su Porto Empedocle e 300 con nave militare Orione che farà rotta su Catania.

Con sacchetti di plastica in mano o con la classica busta che gli viene data all'hotspot, decine e decine di migranti ieri sera si aggiravano lungo via Roma e traverse e via Cameroni. Erano ivoriani, guineani, burkinabe, senegalesi e nigeriani per la maggior parte. Tutti giovani, molti dei quali evidentemente minorenni, che erano riusciti ad allontanarsi dall'hotspot di contrada Imbriacola quando, nel tardo pomeriggio, c'è stato un momento di caos proprio durante la distribuzione dei pasti.

I migranti, in giro per Lampedusa, molti dei quali tenevano stretta fra le braccia una bottiglia d'acqua minerale da 2 litri, non hanno creato fastidi, né problemi d'ordine pubblico: cercavano soltanto dove e cosa mangiare. Tanti si sono soffermati fra i camioncini di rivendita ambulante di via Cameroni, altri si sono riversati - in mezzo ai tanti turisti che ancora popolano l'isola - fra le rosticcerie di via Roma e via Vittorio Emanuele. Con difficoltà, visto che non conoscono neanche una parola di italiano, hanno cercato di informarsi sul costo della pizza o di un panino. Un sedicenne, forse diciassettenne, si è anche stupito del fatto che una bottiglietta di mezzo litro di acqua minerale costasse 2 euro.

La Croce Rossa italiana, così come la polizia, per l'intera notte, hanno setacciato ogni angolo di Lampedusa e sono riusciti a convincere molti di loro a rientrare, affinché possano essere trasferiti, all'hotspot di contrada Imbriacola.