Sbarcati 2.899 in 20 giorni, fermati 2 scafisti e arrestati 47 migranti per reingresso illegale

Le indagini della Procura, di concerto con la Dda di Palermo, continuano senza sosta per identificare i basisti e gli organizzatori dei viaggi dalla Libia e dalla Tunisia

La Procura di Agrigento ha disposto il fermo per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di un trentenne egiziano ritenuto lo scafista del barcone 419 migranti sbarcati lo scorso 7 luglio a Lampedusa e di un quarantaduenne tunisino ritenuto responsabile dello sbarco di 48 immigrati avvenuto sempre il 7 luglio scorso. La Squadra Mobile di Agrigento ha arrestato dal primo luglio 47 immigrati per il reato di reingresso illegale nel territorio dello Stato dopo essere stati espulsi o condannati in Italia.

Dal primo luglio ci sono stati 83 sbarchi per un totale di 2.899 migranti. Le indagini della Procura di Agrigento che è coordinata dal procuratore Luigi Patronaggio, di concerto con la Dda di Palermo, continuano senza sosta per identificare i basisti e gli organizzatori dei viaggi dalla Libia e dalla Tunisia.