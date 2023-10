Migranti, rapporto Migrantes: "Comunicazione sempre più allarmista"

Il “clima sociale e politico in Italia” da dieci anni a questa parte “e’ cambiato" e anche "l’attenzione dei media al tema dell’immigrazione in Italia sia sempre più orientata all’allarmismo“. Lo denuncia il nuovo Rapporto Caritas-Migrantes presentato oggi a Roma, sollecitando una nuova forma di “narrazione” che superi l’emergenza.

”A 10 anni dalla tragedia di Lampedusa molto è cambiato nel racconto della mobilità in Italia. Sulla spiaggia di Steccato di Cutro, alla sabbia e ai relitti si mescolano una minore empatia e una maggiore indifferenza. L’informazione italiana dà rilevanza ad entrambi i casi, ma in modo differente per intensità e durata: 61 notizie il 3 ottobre 2013, con una trattazione che si protrae per almeno 3 mesi; 37 notizie il 27 febbraio 2023, con una copertura di poco più di 2 mesi. Le differenze, però, - fa notare il rapporto - non si limitano al piano quantitativo, ma coinvolgono in profondità anche i contenuti della comunicazione. Se a Lampedusa prevale una cornice umana e umanitaria, la cornice sui fatti di Cutro si può definire in prevalenza securitaria, per giunta inserita nella più ampia dialettica sugli arrivi via mare, sui rischi della traversata e sulle addotte responsabilità politiche e nei soccorsi. I frame principali sono quelli della sicurezza e del diritto internazionale. Se, anche in conseguenze della guerra in Ucraina, aumentano le “voci” delle persone migranti nell’informazione italiana, non a tutte è offerta pari opportunità di esprimersi”.

Il rapporto contiene anche un appello al nostro cinema: “Per quanto riguarda la questione delle pari opportunità, però, ci si domanda dove siano le donne registe: il cinema italiano dovrebbe includere la voce autoriale delle donne migranti ed inserirla in un discorso corale in modo paritario”.

(fonte: Adnkronos)