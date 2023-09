Lampedusa "invasa" dai migranti, il questore Ricifari: "Nessun problema di sicurezza per gli abitanti"

Sull'isola sono in corso i pattugliamenti per individuare tutte le persone sbarcate direttamente sulla terraferma senza che siano scattati soccorsi in mare

Invasione di migranti a Lampedusa e potenziali pericoli per l'incolumità pubblica? Questo è l'interrogativo che si sono posti molti abitanti dell'isola agrigentina nelle ultime ore, cioè quando gli sbarchi si sono susseguiti senza sosta. A rispondere ai lampedusani, in modo fermo e deciso è il questore di Agrigento, Emanuele Ricifari:

"Non credo che si siano problemi di sicurezza, è chiaro che l'allarme si giustifica, nella misura in cui, ci sono stati forse più di una dozzina di sbarchi fuori dal molo Favarolo dove vengono condotti dalla guardia di finanza e dalla capitaneria di porto perché c'è stato un afflusso massiccio e molti hanno perso la rotta e si sono ritrovati lungo la costa Sud dell'isola. Insieme ai carabinieri stiamo pattugliando Lampedusa e quando li individuiamo li conduciamo nell'hotspot. Certamente – aggiunge il questore Ricifari dai microfoni di AgrigentoNotizie – c'è stato un arrivo massiccio, nella sola giornata di oggi siamo oltre i duemilatrecento arrivi che sommati a quelli della tarda serata di ieri, arrivano a oltre tremila persone”. Intanto le previsioni sulle condizioni meteo marine per la giornata di domani, dovrebbero essere simili a quelle odierne e non si esclude quindi, un'altra intensa giornata di sbarchi a Lampedusa.