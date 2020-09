Migranti trasferiti con dei pullman privi di assicurazione, multati

La polizia Stradale, durante un normale controllo, ha fermato un bus incaricato al trasferimento dei migranti.

Gli agenti, durante gli accertamenti di rito, hanno appurato che il pullman era privo di copertura assicurativa.

Per ottemperare al trasferimento è stato allertato un altro bus. Anche il secondo mezzo, però, era privo di assicurazione. I poliziotti della Stradale, secondo quanto fatto sapere da La Sicilia, non hanno potuto far altro che elevare due sanzioni di 848 euro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La prefettura, naturalmente, non ha nessuna responsabilità sulla mancata copertura assicurativa dei due bus.