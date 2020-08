Dodici migranti positivi al Covid 19, la nave Azzurra a Lampedusa: via ai trasferimenti

È arrivata a Lampedusa la nave della Gnv Azzurra con a bordo 350 migranti che devono svolgere la quarantena. Appena attraccato in banchina, sono iniziate le operazioni di imbarco dei migranti ancora ospitati nel centro di accoglienza. Sulla nave dovrebbero salire altre 350 persone

Il bilancio

Si aggrava il bilancio dei migranti positivi al Covid 19. Le persone affette del virus sono sempre di più. Secondo quanto emerso, sono dodici - dunque - i positivi al Covid-19 e sei casi incerti. Sono arrivati gli esiti dei tamponi rinofaringei ai quali sono stati sottoposti i 350 migranti che erano ospiti dell'hotspot di Lampedusa e che sono stati imbarcati sulla nave quarantena Gnv Azzurra.

I migranti sono stati tutti collocati in una apposita area che è isolata. L'Azzurra è, intanto, in viaggio verso Lampedusa, dopo aver fatto rifornimento di carburante e viveri al porto di Augusta , dove dovrà imbarcare altri 350 ospiti della struttura d'accoglienza. L'arrivo è previsto per mezzogiorno.

