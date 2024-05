Il veliero ong Nadir soccorre migranti e fa rotta verso Lampedusa

La nave ong Nadir ha soccorso, in acque internazionali, 42 migranti e sta facendo rotta verso Lampedusa dove giungerà nel primo pomeriggio e dove effettuerà lo sbarco.

Dall'hotspot della maggiore isola delle Pelagie sono, intanto, in partenza 65 dei 66 ospiti presenti. A disporre il trasferimento con il traghetto di linea è stata la prefettura di Agrigento. In serata i 65 arriveranno a Porto Empedocle e verranno così smistati: 56 adulti andranno all'hub di Messina, 2 minori non accompagnati a Villa Sikania a Siculiana e 7 migranti resteranno momentaneamente a disposizione dell'ufficio Immigrazione della questura.