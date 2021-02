Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.

Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video.

E' di un uomo il cadavere a bordo della Asso30: il migrante è morto dopo i soccorsi

Sulla banchina Todaro è intervenuta anche un'ambulanza del 118 per trasferire in ospedale un giovane con vistose ustioni alle gambe. Domani è in arrivo, con altri 77 profughi, un altro mercantile