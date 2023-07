Lampedusani in allarme per fuga minori hotspot, il prefetto: "Entro mercoledì verranno trasferiti tutti"

"Entro mercoledì tutti i minorenni verranno portati via dall'hotspot, struttura che dovrebbe essere riportata ai numeri consueti entro la fine della prossima settimana, salvo ulteriori eventi eccezionali". Lo ha detto il prefetto di Agrigento, Filippo Romano, in merito all'allarme serpeggiato fra i lampedusani dopo che 11 giovani migranti si sono allontanati, ieri, dall'hotspot di contrada Imbriacola e alcuni hanno danneggiato un'autovettura, posteggiata nei pressi della via Roma, e tentato il furto su un furgone di un corriere.

Il prefetto di Agrigento, ieri, ha preso parte ad una riunione operativa, dedicata a Lampedusa, al ministero dell'Interno.

Attualmente, nella struttura di primissima accoglienza ci sono 1.034 minori sui 2.501 ospiti (760 dei quali sono in fase di trasferimento).