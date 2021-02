Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Problemi di sicurezza, Il mercantile "Vos Triton" entra in porto: ecco le immagini

Il mercantile battente bandiera di Gibilterra con 77 migranti e un cadavere a bordo ieri sera era stato fatto entrare nel porto di Porto Empedocle ma subito dopo l'imabracazione è stata inviata in rada, in giornata è atteso lo sbarco delle persone soccorse nei giorni scorsi in mare