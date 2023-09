Emergenza migranti a Lampedusa, Meloni a von der Leyen: “Rimpatri a carico dell'Europa e non dei singoli stati”

La presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni, dall'aeroporto di Lampedusa, ha ribadito alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen quali sono le proposte del Governo italiano per la gestione dei flussi migratori regolari nel Mediterraneo. “Servono accordi strutturali con i Paesi del Nord Africa – ha detto il premier in conferenza stampa – per fermare le partenze ed evitare le morti in mare. È necessaria – ha aggiunto il presidente Meloni – una lotta più incisiva contro i trafficanti di esseri umani, uniformando le legislazioni dei Paesi coinvolti. Rivedere le quote di immigrazione legale concordate con i Paesi che collaborano al contrasto dell'immigrazione illegale. Una efficace missione europea navale, per contrastare gli scafisti e – ha detto ancora il premier – strumenti più efficaci nel rimpatrio dei migranti illegali messi in campo dall'Unione europea e non e dai singoli stati nazionali. Credo anche – ha concluso il presidente Meloni – che serva un maggiore coinvolgimento delle nazioni unite”.