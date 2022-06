Migranti lasciano l'hotspot: 118 trasferiti con il traghetto, rimpatrio coatto con volo charter per tunisini

Gli sbarchi, causa il mare agitato, concedono una tregua. Prefettura e polizia cercano, in queste ore, di fare in fretta ad alleggerire le presenze dei migranti all'hotspot. Tornano anche i rimpatri coatti con voli charter.

Ore 13,30. Un volo charter con dieci tunisini a bordo, diretto a Bari, è decollato dall'aeroporto di Lampedusa. Per il pomeriggio è previsto un analogo trasferimento per altrettanti tunisini che vengono accompagnati dalla scorta della polizia. Da Bari, i gruppi verranno rimpatriati in maniera coatta. All'hotspot di contrada Imbriacola, dopo il primo volo charter, restano 535 ospiti, a fronte di 350 posti disponibili.

Ore 12. Sono 118 i migranti che si sono lasciati alle spalle l'hotspot di contrada Imbriacola a Lampedusa e sono stati caricati sul traghetto di linea Sansovino che giungerà in serata a Porto Empedocle. Nella struttura di primissima accoglienza restano, al momento, 665 persone. Ieri sera erano stati 80, invece, a lasciare la struttura.

Prefettura e polizia stanno cercando, grazie anche allo stop di sbarchi dovuti al mare mosso, di svuotare i padiglioni dell'hotspot che possono ospitare 350 persone e che, nei giorni scorsi, erano invece affollati di oltre mille migranti.

(Aggiornato alle ore 13,55)