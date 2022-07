Sbarchi a raffica a Lampedusa: approdati 80 migranti, in 48 ore giunte 860 persone

Sbarchi a raffica a Lampedusa. Complici le condizioni meteo favorevoli nell'isola sono ripresi in maniera sostenuta gli approdi. Diciotto sabato scorso per un totale di 426 persone, 17 ieri con 354 migranti arrivati nel corso della giornata. Per tutta la notte e sino all'alba le motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza hanno proseguito la staffetta dal molo Favaloro. Intorno all'1.30 a sbarcare sono stati in 43, tutti uomini, di origine subsahariana. I militari della Capitaneria di porto li hanno rintracciati a circa 10 miglia dalle coste dell'isola e, dopo il trasbordo, l'imbarcazione su cui viaggiavano è stata lasciata alla deriva.

Sono stati intercettati dalla Guardia di finanza a 10 miglia a sud da Lampedusa, invece, gli altri 25, tra cui 10 donne, giunti sull'isola poco dopo. All'alba la motovedetta della Capitaneria di porto ha sbarcato al molo Favaloro 12 persone, tutti uomini, di origine tunisina. La carretta del mare su cui viaggiavano è stata intercettata a circa 10 miglia dall'isola e lasciata alla deriva. Dopo un primo controllo sanitario al molo Favaloro, è stato disposto il trasferimento nell'hotspot di contrada Imbriacola.