È caduto in mare mentre saliva sul mercantile: ha 14anni il migrante disperso

È caduto in mare, scivolando mentre saliva la scaletta di salvataggio, il 14enne del Senegal che già da sabato viene considerato disperso. L'adolescente è precipitato in acque internazionali e non è riuscito più a riemergere. A ricostruire cosa sia effettivamente accaduto, parlando con i militari della Capitaneria e gli agenti della squadra mobile, sono stati alcuni dei 67 migranti soccorsi e l'equipaggio del mercantile, battente bandiera del Singapore, Maersk Aegean.

Il gruppo di migranti, su un barcone di 10 metri salpato da Gas Garabulli in Libia, è stato intercettato in acque libiche. L'equipaggio del mercantile, rendendosi conto delle scarsa galleggiabilità del barchino, ha avviato le operazioni di soccorso, trasbordando tutti i migranti. Ed è proprio durante queste operazioni che il quattordicenne, originario del Senegal e in viaggio da solo, è scivolato mentre saliva la scaletta di salvataggio che lo avrebbe portato sul mercantile.

I 67 sono stati poi trasbordati sulla motovedetta Cp319 della guardia costiera e sono giunti a Lampedusa dove gli ospiti dell'hotspot, stamattina, erano 199. Su disposizione della prefettura di Agrigento è stato disposto il trasferimento di 178 migranti che, con charter, raggiungeranno l'aeroporto di Fiumicino.