Sospette convulsioni, gravidanza, frattura e problemi cardiaci: 8 migranti trasferiti in elisoccorso

Otto migranti sono stati trasferiti dal Poliambulatorio di Lampedusa, con più viaggi di elisoccorso, in ospedale. Si tratta di quattro donne in avanzato stato di gravidanza, una con sospette convulsioni, un uomo con problemi cardiaci, un altro che vomitava e l'ultimo a causa di una frattura alla mano destra. Tutti erano ospiti dell'hotspot di contrada Imbriacola dove, adesso, restano 752 presenze, a fronte dei poco meno 400 posti disponibili. Oggi non ci sono stati trasferimenti a causa del mare mosso. In 335 erano stati trasferiti invece ieri sera con il traghetto di linea che è giunto a Porto Empedocle all'alba.