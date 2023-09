Migranti in giro per l'isola? Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica a Lampedusa

Un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica si terrà a metà mattinata a Lampedusa. Dopo che, nei giorni scorsi, un tunisino è uscito dall'hotspot e si è intrufolato nel giardino di una villetta di Pozzo Monaco, aggredendo il poliziotto in vacanza che occupava la residenza e che ha cercato di fermarlo, e prima ancora un gruppo di minorenni tunisini si sono riversati per strada, alcuni dei quali hanno rubato sul furgone di un corriere, il prefetto di Agrigento Filippo Romano e il questore Emanuele Ricifari sono sull'isola per pianificare eventuali misure da adottare per garantire la sicurezza.

Gli episodi di microcriminalità che si sono registrati sull'isola, nonostante gli allarmanti numeri di sbarchi e presenze di migranti, sono stati fino ad ora decisamente limitati: l'ordine pubblico ha tenuto benissimo anche quando l'hotspot di contrada Imbriacola si è ritrovato ad ospitare circa 4mila persone. A creare qualche problema sono stati però, sempre, i tunisini per i quali, oggi il sindaco delle Pelagie, Filippo Mannino, chiederà una corsia privilegiata nei già rapidi trasferimenti.

Fra novembre e dicembre, sull'isola, verrà aperto il commissariato di polizia, su strada ci saranno quindi più pattuglie per prevenire e reprimere, in generale, i reati e per garantire maggiore presenza sul territorio delle pattuglie.