Nuova protesta a "Casa dei Gabbiani": in fuga otto immigrati, ricerche in corso

Dieci extracomunitari sono riusciti a scappare dal centro d'accoglienza "Casa dei Gabbiani" in contrada Ciavolotta ad Agrigento. La fuga si è materializzata dopo una serie di disordini all'interno della struttura, durante i quali però nessuno si sarebbe fatto male. A presidio del centro d'accoglienza c'erano i carabinieri che, adesso, inevitabilmente, si stanno occupando delle ricerche dei migranti ospiti che sono riusciti, almeno per il momento, a dissolversi nel nulla. Nei giorni scorsi si erano registrati fatti simili: i migranti avevano dato vita ad una protesta con lancio di materassi e undici di loro erano riusciti a scappare.

Disordini, questo pomeriggio, si sono registrati però anche a Villa Sikania. Nessuna fuga non per il momento, ma tanti i migranti minorenni non accompagnati - arrivati nell'ex albergo di lusso soltanto da un paio di giorni e dunque in stato di sorveglianza sanitaria anti-Covid - che hanno manifestato il loro malcontento. Chiedono di lasciare la struttura e di essere trasferiti altrove. A quanto pare, almeno per il momento, la polizia è riuscita a riportare la calma, evitando allontanamenti arbitrari. Ma non è, naturalmente, escluso che nelle prossime ore qualche "scintilla" non possa tornare ad accendersi.