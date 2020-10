Momenti di tensione a Villa Sikania, migranti contro poliziotti: ispettore ferito

Una quindicina di migranti si sono scagliati contro i poliziotti di turno in servizio di vigilanza, davanti al cancello, al centro d'accoglienza Villa Sikania di Siculiana. Uno in particolar modo avrebbe aggredito un ispettore, aggregato proprio per il servizio di vigilanza, che è rimasto ferito fra la fronte e il sopracciglio.

L'ispettore della polizia è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Quattro o cinque i migranti che sono riusciti ad allontanarsi dalla struttura. Le ricerche sono in corso in tutta l'area circostante. L'immigrato che ha aggredito e ferito il poliziotto è stato bloccato dagli agenti. La sua posizione è al momento, al vaglio.