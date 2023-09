Poliziotto in servizio diserta il compleanno della figlia e regala a un migrante l'emozione di riabbracciare la sorella: ecco la loro storia

Il giovane era arrivato a Lampedusa nei giorni scorsi a bordo di uno dei tanti barchini in ferro che quotidianamente approdano sull’isola mentre la ragazza vive e lavora in Sicilia

Fra i 720 migranti giunti da Lampedusa al porto di Porto Empedocle, c'era anche Saif, ex militare tunisino originario di Monastir che in Italia ha già la madre e la sorella minore Aisha di 24 anni. Saif è giunto nei giorni scorsi sull’isola, con uno dei tanti barchini in ferro che quotidianamente approdano al molo Favarolo, ad attenderlo c’era anche la sorella che vive e lavora a Marsala e che non vede da due anni. Poco prima dell’arrivo del traghetto, in punta di piedi, il fidanzato siciliano della ragazza tunisina, si è avvicinato a un assistente capo del reparto mobile della polizia di Palermo, raccontando il motivo della loro presenza e chiedendo, se fosse stato possibile, fare fermare il giovane per un saluto veloce alla sorella. Il poliziotto, senza pesarci due volte ha acconsentito e i due si sono potuti riabbracciare. Con loro, in videochiamata, c’era anche una delle sorelle che è rimasta in Tunisia. Un momento emozionante che ha lasciato Aisha senza parole.

Anche per Sebastiano, marsalese fidanzato da cinque mesi con Aisha, l’emozione era tangibile perché finalmente avrebbe potuto conoscere quel fratello di cui la ragazza parla sempre. Felice per aver contribuito al toccante incontro anche il poliziotto che, non potendo festeggiare il compleanno della figlia coetanea, di Aisha, perché impegnato sul lavoro, ha scelto di regalare emozioni.