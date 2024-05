È venuta alla luce sull'isola dove non si nasce, cittadinanza onoraria a Maria simbolo di chi ce l'ha fatta

Ritrovarla non è stato facile. Per mesi, la prefettura di Agrigento ha tracciato, da una struttura d'accoglienza all'altra, trasferimenti e sistemazioni. Solo nelle ultime settimane è arrivata la certezza: la piccola Maria vive a Piana degli Albanesi, nel Palermitano. E domani, assieme ai genitori, rimetterà piede sullo "scoglio" dove è nata: Lampedusa. Perché a Maria, sabato 4 maggio, verrà conferita la cittadinanza onoraria deliberata dal consiglio comunale delle isole Pelagie. Il 31 luglio del 2021 è stata la prima bimba, dopo 51 anni, a nascere a Lampedusa. E sempre a Maria, che di fatto continua a rappresentare la forza della vita, verrà intitolato il nascente parco giochi creato sull'isola. Sarà presente, per il dipartimento Libertà civili e immigrazione, il vice prefetto Carmen Cosentino.

Dopo Maria, il 9 aprile del 2022 è nata Roberta e il 20 dicembre dello stesso anno, mentre era in corso l'attracco della motovedetta a molo Favarolo, è venuta alla luce Fatima. Maria è però diventata il simbolo della speranza, sia per chi è disposto a rischiare tutto, sfidando il mare e un viaggio infernale, per dare un futuro ai propri figli, ma anche per gli stessi lampedusani che continuano a sognare di poter far nascere i propri figli "a casa" e non essere costretti - anche loro - al viaggio della speranza per raggiungere, tanto per i controlli durante la gestazione quanto per il parto, gli ospedali di Palermo e Agrigento.

La cittadinanza onoraria, voluta dal sindaco delle Pelagie Filippo Mannino e deliberata dal consiglio comunale, è stata attribuita alla piccola con questa motivazione: "Maria è il simbolo di chi c’è l’ha fatta ma soprattutto di chi non ce l’ha fatta, di chi nutre la speranza di raggiungere un posto migliore dove mettere radici, dove vivere nella piena libertà e legalità, dove il diritto all’infanzia è una priorità. Ed è per questo che la nostra comunità è in dovere e in diritto di riconoscerle la cittadinanza onoraria, un riconoscimento alla vita, alla solidarietà, al rispetto e tutela dei diritti umani e di tutti i bambini che come Maria sono nati a Lampedusa". Nella motivazione è stata richiamata anche la dichiarazione rilasciata dal direttore generale dell'azienda sanitaria Palermo, Daniela Faraoni: “La forza della vita che irrompe in uno scenario da incubo tra mare e sofferenza".

Nelle argomentazioni, portate in Consiglio dall'amministrazione Mannino, è stato ricordato anche che "A Lampedusa non nascono bambini del posto dal 1970, complice la condizione di insularità e le scarse attrezzature medico-sanitarie. Maria fa parte di quel numero esiguo di bambini nati a Lampedusa che rappresentano l'eccezione e la speranza di chi, proprio come le loro mamme, è disposto a rischiare tutto pur di garantire un futuro, un mondo migliore ai propri figli. Raggiungere Lampedusa non è semplice, a volte la speranza di arrivarvi aiuta a non perdersi d'animo, a non rassegnarsi a una vita fatta di crudeltà e violenza - è stato sottolineato dal sindaco Filippo Mannino - . Giungere sulla terraferma per chi affronta il mare con barchini improvvisati è rischioso, molti hanno perso la vita nella traversata e il Mediterraneo è divenuto per i loro corpi una culla eterna".

I NUMERI DELLA QUESTURA Ecco i dati, su Lampedusa e costa Agrigentina, dell'ufficio Immigrazione della questura dal primo aprile 2023 al 31 marzo scorso: numero sbarchi: 2.081

migranti sbarcati: 90.646

permessi di soggiorno rilasciati: 5.380 di cui 1.984 per motivi familiari

per asilo politico: 103

per protezione sussidiaria: 112

per motivi umanitari e casi speciali: 296

per richiesta asilo + Dublino: 1.716

decreti di respingimento ed espulsioni: 1.095 (respingimento: 973, espulsioni: 122)

decreti di trattenimento in Cie: 250

ordini di allontanamento dal territorio nazionale: 797

Lo sbarco, il parto prematuro e l'infermiera dal grande cuore

Maria è nata nell'ambulatorio del punto territoriale d'emergenza (Pte) sabato 31 luglio 2021. Rita, ivoriana di 38 anni, già mamma di due gemelli, era nel gruppo di migranti salvati e sbarcati poco prima a molo Favarolo. La donna, giunta alla fine della gestazione, è stata portata in via precauzionale al poliambulatorio. Accade sempre, prima del trasferimento in elisoccorso verso gli ospedali di Palermo o Agrigento. Al Pte la donna ha però iniziato il travaglio. Ad assisterla e supportarla, senza lasciarla neanche per un secondo da sola, Maria Raimondo, infermiera di Corleone in servizio all'ambulatorio di Lampedusa.

Alle 23,40 è venuta al mondo la piccina di 2 chili e mezzo, chiamata Maria come l'infermiera che, con amore, attenzione e diligenza, ha assistito mamma Rita. "Ci vuole cuore e consapevolezza che questo lavoro è soprattutto missione: non è carriera, non è potere, non è facile guadagno e non è arrivismo o conquista della ribalta. È impegno, è presenza anonima, cura silenziosa del prossimo", commentò all'epoca il direttore generale dell'Asp 6 di Palermo Daniela Faraoni.

IL FLUSSO VERSO L'ITALIA E RECORD DI VITTIME Il flusso di profughi verso le coste italiane ha fatto chiudere il bilancio del 2023, che ha avuto un aumento del 50% rispetto all'anno precedente, con 155.754 migranti sbarcati. Al 21 dicembre 2023, per l'Oim (Organizzazione internazionale per le migrazioni delle Nazioni Unite) risultavano aver perso la vita 2.571 persone durante la traversata del Mediterraneo centrale, considerata la più pericolosa delle rotte migratorie. Stime approssimative perché molti naufragi avvengono senza che se ne abbia notizia e i dispersi mai recuperati sono un numero difficile da calcolare. Si calcola che, in 10 anni ossia dal naufragio del 3 ottobre 2013, siano oltre 28 mila le vittime.

Parco giochi dedicato a Maria

Il parco giochi è stato realizzato, in via Roma, con i fondi Fami (Fondo asilo migrazione e integrazione) concessi dal ministero dell'Interno per iniziative volte anche all'integrazione. Tutto si tiene dunque a Lampedusa dove l'amministrazione comunale ha deciso di intitolare il parco giochi a Maria che è simbolo di rinascita e di integrazione visto che è rimasta a vivere in Italia (a Piana degli Albanesi per la precisione).

La maggiore delle isole Pelagie, già il 20 settembre del 2020, era stata, ad esempio, ammessa al finanziamento - sempre da fondi Fami - del progetto "Lampedusa città simbolo d'Europa". Il piano dei lavori, presentato dal Comune, in quella circostanza riguardava la riqualificazione da un punto di vista funzionale-strutturale del cimitero, garantendo una maggiore inclusione delle minoranze religiose e attivando iniziative per il riconoscimento culturale e la promozione del dialogo interreligioso.

