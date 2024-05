Maria è cittadina onoraria di Lampedusa, il racconto della mamma: "Voleva nascere qui"

"Grazie a tutta Italia, grazie". È emozionata Rita Liasso, la mamma della piccola Maria, nata a Lampedusa il 31 luglio del 2021 e da oggi cittadina onoraria delle isole Pelagie. Rita, ad AgrigentoNotizie, ha raccontato il suo viaggio. E lo ha fatto in francese perché stenta ancora a parlare bene l'italiano.

Ecco la traduzione: "Sono Rita Liasso, sono partita dalla Tunisia perché c'era il Coronavirus e la mia vita e quella di mia figlia erano in pericolo". A Rita erano state rifiutate, in Tunisia dove si trovava dopo il viaggio dalla Costa d'Avorio, le cure. "Così sono arrivata in Italia. Quando ero sul barcone non avevo stress, non sentivo dolori, ma quando sono arrivata in Italia, a Lampedusa, non appena ho messo piede a Lampedusa ho sentito le contrazioni e le doglie. Mi hanno trasportato con l'ambulanza all'elisoccorso, ma non si riusciva a partire. Mi hanno portato allora alla guardia medica (il Poliambulatorio) e lì ho partorito, perché Maria voleva nascere a Lampedusa". Emozionatissima, Rita - che ha due figli di 11 e 12 anni ancora in Costa d'Avorio - non fa che ringraziare da ieri, da quanto ha rimesso piede a Lampedusa: "Dico grazie a tutti quanti soprattutto a Lampedusa, alla popolazione di Lampedusa e tutta l'Italia. Grazie tanto per tutto quello che avete fatto per me e mia figlia. Vorrei che mia figlia riuscisse ad avere una vita migliore e una buona istruzione per potersi integrare".

