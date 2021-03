Migliori pizzerie della Sicilia, per i fratelli Sorce oltre 5mila voti: è vittoria assoluta

Amici, clienti ed estimatori: tutti in fila per i giovani Filippo e Giorgio che da questa sera sono sul tetto dell'Isola

Affamati, ambiziosi, creativi ed anche giovani: i fratelli Sorce portano via un primato più che mai ambito. Giorgio e Filippo sono i titolari di una rinomata pizzeria del Villaggio Mosè. I ragazzi, questa sera, sono sul tetto della Sicilia.

Il motivo? Hanno vinto l'edizione 2021 relativa alle migliori pizzerie della Sicilia. Il contest è stato indetto da "All Food Sicily". Per i favaresi di nascita ma agrigentini d'adozione un vero e proprio tripudio di voti, più di 5mila. Amici, clienti ed estimatori: tutti in fila per i giovani Filippo e Giorgio. Oltre ai vincitori, sono stati assegnati delle menzioni dagli sponsor:

- Premio CVC Canicattì a Villa Zuccaro (Taormina) per aver ottenuto il maggior numero di voti nella prima fase

. Premio Val Paradiso al Mamma mia Pistritto (Favara) per aver creato maggiori interazioni su Instagram