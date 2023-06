Gelato festival world masters: ecco le migliori gelaterie della provincia

Estate significa gelato, e anche in provincia di Agrigento esistono numerose gelaterie d'eccellenza.

A mettere in fila i migliori maestri gelatai è anche quest’anno il “Gelato Festival World Masters”, il campionato mondiale organizzato con partner strategici Carpigiani e Sigep – Italian Exhibition Group che segnala le migliori gelaterie qualificate per il percorso 2022-2025 e che parteciperanno alle prossime tappe per decretare il miglior gusto di gelato del mondo. Iniziato a ottobre 2022 il percorso ha già realizzato 37 tappe in 3 continenti coinvolgendo oltre 500 artigiani.

Agrigento e provincia (in ordine alfabetico)

Francesco Bonifacio della Gelateria Artefredda a Canicattì (AG) con il gusto “Mascarzone”.

Descrizione: Gelato con base di mascarpone, crumble al cioccolato fondente salato e purea di lamponi

Salvatore Croce della Gelateria La Salvina a Grotte (Ag) con il gusto “Gusto Barocco”.

Descrizione: Sorbetto al nero modicano con variegatura al pistacchio e pezzetti di arancio julienne.

Ivan Parisi della Cremeria Parisi a Racalmuto (AG) con il gusto “Sciauru di Racalmuto”.

Descrizione: Gelato aromatizzato al limone con taralli tradizionali di Racalmuto e crema al limone.

Calogero Taibi di Fratelli Taibi a Castrofilippo (AG) con il gusto “Perry”.

Descrizione: Gelato al siero di latte di pecora della valle del Belice con spadellata di pere al gin Mediterraneo, acqua salata del Mediterraneo, vaniglia bourbon, ginepro, coriandolo e micro crumble di mandorle tostate di Sicilia e sale marino di Trapani IGP.

Resta "a secco" Agrigento ma non le sue province che portano in vetrina innovazione e buongusto. L’estate è alle porte ed anche la voglia matta di gelato.