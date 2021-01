I cammini più belli d'Italia, la rivista The Guardian premia la provincia

La rinomata rivista inglese The Guardian ha stilato una speciale classifica mettendo in fila i migliori cammini d’Italia. La Sicilia e dunque Agrigento è stato premiato. Si, perché, tra i migliori cammini spunta quello della Magna Via Francigena. Il The Guardian lo racconta così.

"Per gli amanti della Sicilia, della scoperta delle tradizioni e di luoghi incontaminati, questo cammino fa al caso vostro. Si tratta di un’antica via che attraversa la Sicilia da Nord a Sud, tra Palermo e le antichità di Agrigento. Composta da 9 tappe, in cui vi imbatterete nei mosaici della Cattedrale di Monreale, in borghi in cui il tempo si è fermato, il villaggi come quello di Santa Cristina Gela dove potrete gustare i fantastici cannoli siciliani. La Magna via Francigena conta 160 chilometri nella vera essenza siciliana, aperta a tutti, esperti e non".

Il cosiddetto turismo "diverso" è stato premiato ancora una volta. Un percorso che premia la Sicilia ed anche Agrigento.