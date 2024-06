Miglior clima d'Italia: medaglia di bronzo per Agrigento

Dopo Imperia, c'è Biella e medaglia di bronzo per Agrigento. Sono le città sul podio per il migliore clima d'Italia, secondo la nuova edizione dell'Indice di vivibilità climatica, stilato anche quest'anno da iLMeteo.it e Corriere della Sera. Maglia nera della classifica invece per Terni: le città di pianura delle regioni centrali, infatti, sono molto penalizzate dalla combinazione di alte temperature estive e umidità.

Vanno male anche quasi tutte le città maggiori: Milano scende di due posizioni al 77° posto, Roma scala di ben 50 posti fino al 93° e Napoli precipita dalla 19° alla 79° posizione. Perdono punti anche Palermo (46°), Venezia (35°) e Bari (53°).Tra le sorprese negative di quest'anno c'è Firenze, penultima in classifica: è la peggiore per il caldo estremo, i giorni con temperatura massima che oltrepassa i 35 gradi.