L'incidente mortale in contrada Fauma, il 22enne aveva installato una microcamera sul casco

Sul casco aveva posizionato una microcamera per riprendere e immortalare la sua performance con la motocross. In realtà, quelle immagini – purtroppo – sono diventate la diretta del terribile incidente stradale che lo ha ucciso. Ad acquisirle sono stati i poliziotti della sezione Volanti della Questura che hanno dunque potuto ricostruire, e con certezza categorica, come siano andati i fatti domenica mattina in contrada Fauma, fra Agrigento e Porto Empedocle.

A perdere la vita, dopo che la sua motocicletta s’è schiantata contro un albero, è stato il ventunenne agrigentino Salvatore Camilleri. Avrebbe dovuto essere una domenica di relax, un giorno da dedicare a quella che era una passione. Il desiderato giorno di svago si è però, purtroppo, trasformato in una tragedia. Lungo uno dei sentieri impervi della campagna di contrada Fauma, il giovane ha appunto perso il controllo della sua motocross e si è schiantato contro un albero. A lanciare l'allarme sono stati gli stessi amici, componenti della compagnia con la quale era in corso un'uscita domenicale, un'uscita di svago, di divertimento. Sul posto è atterrato l'elisoccorso del 118, ma i medici non hanno potuto far altro che accertare il decesso. Troppo violento il trauma cranico che il giovanissimo agrigentino aveva riportato. Della ricostruzione della dinamica dell'incidente si sono appunto occupati i poliziotti della sezione Volanti.