Micro-sbarco di tunisini a Lampedusa, l'hotspot resta in "ginocchio"

Dodici tunisini sono sbarcati stanotte a Lampedusa dopo che il barchino di 5 metri, partito da Djerba, sul quale viaggiavano è stato agganciato nelle acque antistanti all'isola.

Tutti sono stati portati all'hotspot dove, dopo il trasferimento di ieri sera di 602 persone sulla nave Diciotti della Guardia costiera, si trovano 1.068 ospiti, a fronte di 350 posti disponibili.

La nave Diciotti della Guardia costiera, con 602 migranti a bordo, è giunta a Porto Empedocle. I richiedenti asilo politico verranno dislocati in varie strutture d'accoglienza della penisola, mentre chi non ha diritto a rimanere in Italia rimarrà temporaneamente a disposizione della Questura di Agrigento.