Guasto "Tre Sorgenti", mezza provincia a secco d'acqua

Mezza provincia a secco d’acqua. L’interruzione idrica riguarda i comuni serviti dall’acquedotto Tre Sorgenti. Nel dettaglio, si tratta del comune di Racalmuto, Grotte, Castrofilippo e Naro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Si ritiene doveroso informare che nessuna comunicazione è pervenuta, da parte del Consorzio acquedottistico 'Tre Sorgenti - fanno sapere da Girgenti acque - in ordine alle cause che determinano tale insostenibile situazione e che non si è nemmeno riusciti ad avere un contatto telefonico, nonostante gli innumerevoli tentativi effettuati. Tenuto conto di quanto, ancora una volta, rappresentato, la gestione Commissariale del servizio Idrico Integrato, avendo posto in essere tutto quanto nelle proprie possibilità, non può fare altro che declinare ogni e qualsivoglia responsabilità in ordine a quanto potrà accadere nei Comuni interessati a causa della perdurante impossibilità di effettuare la distribuzione idrica". Si prevede, dunque, una nuova giornata di grandi disagi.