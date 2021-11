Meteo: si va verso una tregua, ma non è finita: nuovo peggioramento e freddo in arrivo

Si va verso una parziale tregua, ma non è finita. Nei prossimi giorni, l'alta pressione tenterà di riportare maggiore stabilità ma con residue piogge sul versante Adriatico e al Sud, mentre la prossima settimana potremmo assistere ad un nuovo generale guasto con recrudescenza del maltempo e primi freddi in arrivo al Nord” - rendono noto i meteorologi di 3bmeteo.com - .

Ad Agrigento e provincia, oggi, cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Rasserenamenti dal pomeriggio fino a cieli poco nuvolosi, ma non sono previste piogge nelle prossime ore - ha spiegato Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com - . Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2544m. I venti saranno al mattino forti e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. Mare mosso. Allerte meteo previste: pioggia.

Strade provinciali invase da detriti e fango, operai del Libero consorzio al lavoro: ecco dove prestare prudenza

Litorale Agrigentino Est

Sostanzialmente il peggio del maltempo sulla provincia è passato, prossimi giorni più sole che nuvole e al più sporadici spunti piovosi. Probabile ritorno di piogge e rovesci da domenica e nei giorni successivi, ma tutto è ancora - sempre secondo ai meteorologi di i 3bmeteo.com - da confermare. Temperature minime sui 11-12°C, massime sui 18-20°C

Precipitazioni eccezionali

"Ottobre si è rilevato un mese eccezionale per la Sicilia ma novembre non si sta dimostrando da meno. Piogge davvero importanti in particolare sulla Sicilia sud-orientale dove si registrano i picchi e i surplus maggiori. Su Ragusano e Siracusano ad esempio nel solo mese di ottobre in alcune aree è piovuto di più rispetto a tutti i 12 mesi precedenti - concludono da 3bmeteo.com - . Solamente ad ottobre la stazione di Linguaglossa sull'Etna ha fatto registrare oltre 700mm di accumulo!”