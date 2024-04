La primavera è sempre più "rovente": superate le temperature mensili in tutta la provincia

Nella giornata di ieri, 31 marzo, in larga parte della provincia di Agrigento si sono registrati "valori estremi" sotto il punto di vista delle temperature registrate.

A rivelarlo sono le misurazioni effettuate dalla rete del Sias, il Servizio informativo agrometeorologico siciliano, che hanno appunto registrato come lo scirocco abbia fatto alzare la colonnina di mercurio in 48 delle 96 stazioni presenti in tutta l'isola.

Secondo i dati le temperature più fresche si sono registrate a Licata (24,3 gradi) e Sciacca (25,6) gradi, mentre nel resto della provincia le temperature sono state ben più alte (e superiori a quelle registrate lo scorso anno), con i picchi di 28.5 gradi ad Argona, 27,3 gradi di Bivona e i 27,1 gradi di Cammarata.

Tutto sommato, per quanto oltre la media del periodo, si tratta comunqe di temperature più basse di quanto si sia registrato nel resto dell'isola,

Il massimo valore di 31,8 gradi sulla rete Sias è stato registrato dalla stazione Torregrotta (Me), che ha superato il massimo valore mensile precedente di 30,9 gradi registrato il 22 marzo 2016: in quella occasione fu registrato il massimo valore assoluto di marzo dell'intera rete Sias, cioè 32,1 gradi, che questa volta non è stato invece superato.