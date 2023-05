Meteo, è quasi estate nel weekend: attese punte di 25 gradi nell'Agrigentino

Si è aperta una fase stabile e soleggiata sulla Sicilia che avrà il suo apice in questo fine settimana quando le temperature sono attese in ulteriore aumento. La recente e intensa ondata di maltempo è ormai archiviata per via di una fugace apparizione dell'anticiclone sub tropicale che garantirà tra l'altro temperature sopra la media. E' quanto prevede Francesco Nucera, meteorologo di 3bmeteo.com per questo weekend.

Domenica sono attese punte di 26-27°C su palermitano, trapanese e sul siracusano, qualche punta di 27-28°C sarà possibile nella Piana di Catania; Messina e Agrigento raggiungeranno punte di 24-25°C



Proprio nella giornata domenicale la ventilazione in rotazione da scirocco accompagnerà il passaggio di una nuvolosità alta e stratiforme sulla Sicilia; si tratta dei primi segnali di un peggioramento atteso in avvio della nuova settimana quando torneranno le precipitazioni con annesso calo delle temperature. La primavera tornerà così a mostrare il suo volto più capriccioso.