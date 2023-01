Meteo, stop al bel tempo che abbiamo goduto durante le feste: in arrivo temporali e vento forte

E’ stato un periodo natalizio letteralmente “baciato” dal bel tempo. A dare un pò di fastidio solo le temperature minime tipicamente autunnali durante la notte, ma nelle ore diurne siamo stati abituati a vedere il sole per tantissimi giorni consecutivi come non avveniva da molto tempo. Ma con la fine delle vacanze natalizie, il ritorno alla normalità previsto lunedì 9 gennaio coinciderà con un netto peggioramento delle condizioni meteo.

“L'anticiclone che ha dominato gran parte delle festività, spegnendo di fatto l'inverno su tutta Italia - spiega Davide Sironi di 3Bmeteo - sarà in indebolimento nei prossimi giorni. Dopo un weekend di Epifania nel complesso buono, con al più locale variabilità, in avvio di settimana sulla Sicilia è atteso un netto cambiamento delle condizioni meteorologiche per l'arrivo di una perturbazione atlantica. In provincia di Agrigento noteremo un peggioramento del tempo dal pomeriggio di lunedì 9 con piogge, rovesci o temporali sparsi insieme a forti venti che soffieranno da ovest/nordovest. Venti che permarranno anche durante la giornata di martedì 10, quando però, sul fronte precipitazioni, si noterà un veloce miglioramento”.

Piogge dunque soltanto lunedì mentre il vento soffierà forte lunedì e martedì. Mercoledì dovrebbe esserci una tregua ma giovedì 12 potrebbe tornare la pioggia seppure in maniera decisamente meno intensa.