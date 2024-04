Meteo, il caldo anomalo è solo un ricordo: venerdì piovoso e weekend con temperature in calo

Non sarà certamente il weekend vissuto 7 giorni fa, meteorologicamente parlando. Il bel tempo della scorsa domenica, che aveva regalato un assaggio d’estate decisamente anticipato, è solo un ricordo.

Il fronte freddo di origine artica ha infatti generato un vero e proprio “ribaltone” facendo ripiombare l’Italia in pieno inverno. La Sicilia è stata parzialmente “risparmiata” dai fenomeni più violenti ma ha comunque dovuto fare i conti con vento forte e persistente e con temperature anche al di sotto della media stagionale soprattutto nelle ore serali e notturne.

La situazione non è destinata a migliorare, almeno nel weekend ormai alle porte. Venerdì sarà la giornata peggiore con condizioni di marcata instabilità con piogge e temporali. E’ poi atteso un moderato miglioramento tra sabato e domenica.

"In provincia di Agrigento, venerdì - come spiega Gaetano Genovese di 3bmeteo.com - sono previste precipitazioni intermittenti specie durante le ore centrali della giornata. Tra sabato e domenica è atteso un graduale miglioramento con ampie schiarite alternate a locali annuvolamenti, anche in questo caso più probabili durante le ore centrali. Temperature in calo, massime non oltre i 22 gradi e minime tra 9 e 10 gradi".