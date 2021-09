Weekend all'insegna della pioggia: nuovo peggioramento con temporali e possibili nubifragi

Dopo alcuni giorni caratterizzati da una locale instabilità pomeridiana, nel corso del fine settimana è in arrivo il primo vero peggioramento autunnale per la Sicilia: una perturbazione - come spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Francesco Nucera - che si associa ad un minimo di bassa pressione che interesserà tutta la regione.

IN ARRIVO TEMPORALI ANCHE FORTI - I primi segnali del peggioramento già da venerdì, quando si avrà una accentuazione della instabiltà con rovesci e temporali anche di forte intensità. I venti saranno moderati da Sud. Sabato la perturbazione sarà in piena azione; sarà una giornata di marcata instabilità con piogge, rovesci e temporali. I fenomeni potranno risultare di forte intensità e non si escludono dei nubifragi. Venti che ruoteranno da Nord Ovest sui settori occidentali. Domenica ritroveremo ancora una certa instabilità; le condizioni meteo tuttavia volgeranno verso un miglioramento.

Ad Agrigento: venerdì primi segnali del peggioramento con qualche precipitazione. Sabato la perturbazione porterà qualche pioggia o rovescio temporalesco. Domenica invece le condizioni volgeranno verso un miglioramento con ampi spazi soleggiati.

A Palermo: venerdì ci saranno i primi segnali del peggioramento con rovesci e temporali che dari rilievi si estenderanno verso il capoluogo. Sabato arriverà la perturbaizone e porterà nel corso della giornata altra diffusa instabilità con fenomeni a tratti forti in provincia. Domenica invece è atteso un miglioramento dopo gli ultimi fenomeni.

A Catania: venerdì tempo in peggioramento su Catania per la parte avanzata della perturbazione con rovesci e temporali. I fenomeni potrebbero risultare intensi in provincia. Sabato sarà una giornata di maltempo con rovesci e temporali anche di forte intensità. Le temperature subiranno una lieve diminuzione con le massime che oscilleranno tra 25 e 27°C. Domenica il maltempo allenta la presa; giornata variabile con qualche fenomeno in attenuazione.

A Messina: venerdì i primi segnali del cambiamento su Messina e provincia con qualche pioggia o rovescio. Sul messinese ionico fenomeni più intensi. Sabato giunge la perturbazione col suo carico di rovesci e temporali. Fenomeni a tratti forti sul messinese ionico. Domenica ultimi fenomeni in attenuazione e tendenza a miglioramento.



